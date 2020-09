Danny Rose confrontou Mourinho: «Outros são uma merda no treino e nos jogos mas são sempre titulares»

José Mourinho foi acusado por Danny Rose de favoritismo, confrontou o treinador português e no final acabou por deixar o Tottenham e ser emprestado ao Newcastle. O episódio é relatado no documentário da Amazon Prime, com imagens recolhidas no clube.





Em janeiro deste ano, depois de ter ficado novamente de fora e o Tottenham ter empatado na visita ao reduto do Watford, o lateral de 30 anos pediu uma reunião com Mourinho. O defesa inglês queria saber por que não estava a jogar e confrontou Mourinho."Quero saber qual é o problema, se não quer que jogue prefiro que me diga já e eu fico em casa. Outros jogadores são uma merda no treino, uma merda nos jogos, mas são sempre titulares. Não é justo, é um facto. Todos no balneário sabem que é assim, não é justo", disse Danny Rose.A discussão terminou com o lateral a não jogar mais pelo Tottenham na época 2019/2020 (alinhou num total de 16 jogos) e a ser emprestado ao Newcastle, onde fez 13 jogos.