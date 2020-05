Danny Rose e o regresso do futebol: «Estou-me a c... para o moral da nação, há vidas em risco»

Danny Rose, futebolista inglês do Tottenham que se encontra emprestado ao Newcastle, teceu duras críticas ao governo britânico e à Premier League por estarem preocupados com o regresso do futebol numa fase em que o país luta contra a pandemia causada pelo novo coronavírus.





Numa conversa no Instagram o defesa diz que o 'Project Resart' é uma "anedota" e que não quer saber do moral da nação para nada."O governo diz que quer trazer o futebol de volta para levantar o moral da nação, mas eu estou-me a c... para o moral da nação. Há vidas de pessoas em risco", explicou."Não se devia falar em fazer regressar o futebol até os números descerem massivamente. São parvoíces", acrescentou.Recorde-se que em Inglaterra já morreram mais de 32 mil pessoas de covid-19. A Premier League deve regressar no próximo dia 12 de junho.