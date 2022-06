Darwin confirmado no Liverpool: «Joguei contra o Liverpool e é o meu estilo de jogo»

No momento da despedida, o jovem jogador não esqueceu quem o ajudou no trajeto.



"Gostaria de agradecer à minha companheira, aos meus pais e ao meu filho, que é um verdadeiro orgulho para mim. Eles foram muito importantes para mim nas etapas da minha carreira. Estou muito orgulhoso por eles", frisou.



Darwin passou duas épocas no Benfica sem ganhar qualquer título e quer agora levantar troféus em Anfield. "Essa é uma das razões pelas quais vim para o Liverpool – para ganhar troféus e títulos. Quero ganhar muitos troféus no Liverpool", deixou claro.

Darwin foi esta terça-feira confirmado como reforço do Liverpool que está apenas dependente da autorização de trabalho. O jogador vendido pelo Benfica aos reds por 75 milhões de euros (mais 25M€ em objetivos) garantiu que não poderia estar mais contente pelo novo desafio de carreira."Estou muito feliz e encantado por estar aqui no Liverpool. É um clube enorme", começou por dizer à Liverpool TV.O avançado uruguaio, de 22 anos, assumiu que o estilo da equipa de Liverpool é o ideal para o seu futebol."É um prazer estar aqui em Liverpool e estou muito feliz por fazer parte deste grande clube. Joguei contra o Liverpool e vi a equipa em muitos jogos na Champions League e é o meu estilo de jogo. Há alguns grandes jogadores aqui e acho que é algo que vai se adequar ao meu estilo de jogo. Como eu disse, assisti a bastantes jogos e é um clube muito grande. Espero poder dar tudo o que tenho para ajudar a equipa", frisou Darwin.