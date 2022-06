Das 116 garrafas de champanhe às mulheres na piscina: Grealish e Declan Rice em megafesta em Las Vegas

Jack Grealish (Manchester City) e Declan Rice (West Ham), ambos internacionais ingleses de 26 e 23 anos, respetivamente, foram apanhados pelos paparazzi numa megafesta em Las Vegas, acompanhados de várias mulheres e muita bebida.Segundo o 'The Sun', o jogador do City foi visto numa festa de piscina em Las Vegas com amigos e uma jovem morena que não a sua namorada, Sasha Attwood, mais oito amigos a beber quatro garrafas grandes de Rock Angel Rosé avaliadas em 3.567 euros cada, além de ter, segundo aquele jornal, várias latas de cerveja escondidas no seu fato de banho.Depois da festa, um membro da equipa de segurança pediu o número de telefone a um grupo de raparigas que estava na piscina e, segundo o diário inglês conseguiu apurar, foram minutos mais tarde para os quartos de Grealish e dos seus amigos no Encore, no hotel Las Vegas Strip.O jogador dos citizens desfrutou ainda de um pacote VIP de 92.993 euros em Las Vegas, que lhe deu direito a 116 garrafas de champanhe numa sala privada, tendo sido ainda visto numa discoteca de Las Vegas (Zouk) acompanhado por uma jovem morena.No caso de Declan Rice, o jornal inglês apenas escreve que jogador do West Ham se juntou à festa do colega de seleção.