«Dava-lhe um pontapé no rabo»: as reações à provocação de Mourinho

Mal o jogo da Juventus-Manchester United para a Liga dos Campeões terminou na quarta-feira, José Mourinho caminhou pelo relvado do Allianz Stadium com a mão na orelha a pedir para os adeptos da Juventus falarem mais alto. A equipa de Cristiano Ronaldo e João Cancelo esteve a vencer por 1-0 até perto do fim, mas os red devils conseguiram a reviravolta. A provocação do Special One não caiu bem na família bianconera, com o técnico português a alegarDel Piero, uma das grandes referências da Juventus, referiu que "Mourinho reage às ofensas com sarcasmo e ironia". Já Stefano Tacconi, antigo guarda-redes bianconeri, foi mais longe: "No lugar de Bonucci, tinha-lhe dado um pontapé no rabo". Recorde-se que o defesa central italiano foi o primeiro jogador a pedir explicações ao special one que terá dito "assim não". Também a imprensa inglesa classificou o gesto do técnico do Manchester United como "falta de classe".Os desaguisados entre Mourinho e a Juventus remontam aos tempos em que o técnico português orientou o Inter Milão e venceu um triplete, objetivo ainda por alcançar pela vecchia signora. O sucesso do técnico português ao serviço dos nerazzurri, assim como o grande carinho que Mourinho ainda nutre pelo Inter, fazem aumentar a tensão entre as duas partes. Prova disso é que o gesto provocatório de Mourinho fez correr muita tinta nas redes sociais ligadas ao emblema de Milão. Steven Zhang, presidente dos nerazurri, colocou mesmo um 'gosto' numa foto do técnico português com a mão na orelha.