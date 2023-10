David Beckham e a relação com Carlos Queiroz: «Nunca me dei bem com ele»

A conversa entre Beckham e Zidane que mudou a história do futebol: «Zizou disse-me mesmo isto?» A conversa entre Beckham e Zidane que mudou a história do futebol: «Zizou disse-me mesmo isto?»

Estreou na quarta-feira, na Netflix, e já está a fazer correr muita tinta. O documentário 'Beckham', sobre o icónico internacional inglês, retrata as várias fases da carreira do jogador e se os conflitos com Alex Ferguson ou a passagem no Real Madrid têm lugar destaque, também o tem... Carlos Queiroz."Não sabia nada sobre ele, nada de nada... Não percebíamos como é que tinha chegado ali [Manchester United], mas chegou", afirmou David Beckham, sendo confrontando depois com umas declarações do treinador português, com quem coincidiu em 2002, época que Queiroz chegou aos red devils e que acaba por marcar o declive do jogador e o início da deterioração da sua relação com Ferguson."A partir das nossas observações e análises, começámos a sentir que David estava num processo de decadência. Estava furioso com a situação. Em 2003, jogadores como Beckham não eram apenas futebolistas, eram empresas. É uma luta entre o que se passa dentro e fora de campo. Nesse momento, o negócio entrou em campo", disse Carlos Queiroz que logo teve resposta pronta do antigo internacional inglês: "Nunca me teria colocado profissionalmente numa posição que mudasse a minha forma de jogar. Nunca me dei bem com ele", atirou.Facto é que a época 2002/03 foi a última de Beckham com as cores do Manchester United. Rumou ao Real Madrid pela mão de Florentino Pérez que acabou por levar para o banco dos merengues... Carlos Queiroz.