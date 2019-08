David Luiz assina pelo Arsenal e adeptos do Chelsea 'atacam' o seu restaurante

Os adeptos do Chelsea não gostaram de ver David Luiz trocar os blues pelo Arsenal e resolveram mostrar isso mesmo no restaurante que o central brasileiro possui exclusivo bairro de Mayfair, em Londres, chamado 'Babbo'.





Os adeptos invadiram a internet com comentários negativos sobre o 'Babbo', com o intuito de arruinar a reputação do espaço e baixar a sua valorização. O objetivo é fazer com que quem procure um restaurante online leia a críticas negativas e não escolha o 'Babbo' para comer."Serviço lamentável, comida asquerosa", pode ler-se. "Asqueroso, a comida é horrível. O serviço é lento e até tirámos fotos de uma enorme ratazana. Não recomendo", avisa outro suposto cliente. "Não sei como é a comida, mas o dono é uma fraude".