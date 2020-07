David Luiz: «Não posso ser treinador com este cabelo; ninguém me iria respeitar!»

À margem da apresentação do novo equipamento para 2020/21, o Arsenal levou a cabo um evento com a revista 'Esquire', no qual deu voz aos jogadores para falarem dos mais variados temas, muitos delas ligados à moda. Um deles passou pelo estilo que os jogadores assumiriam caso seguissem uma carreira enquanto treinadores. Uns disseram que usariam fato de treino, outros optariam pelo fato mais formal, como David Luiz.





Mas antes de seguir carreira nos bancos, o ex-Benfica diz que tem de retocar outro pormenor. "Colocaria um fato e cortava o cabelo", atirou o brasileiro, levando logo a uma rápida questão de Lacazette: "Cortavas o cabelo?". À qual David Luiz respondeu bem ao seu jeito: "Não posso ser treinador com este cabelo; ninguém me iria respeitar!".Em seguida, Sead Kolasinac e Héctor Bellerín também se juntaram à 'festa'. "Não creio que ele cortasse o cabelo. Não pode, é o David! Acho que ficaria melhor assim", atirou Kolasinac, ao passo que Bellerín disse que sem cabelo "já não seria o David Luiz. Seria outra pessoa".