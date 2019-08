David Luiz recusa-se a treinar pelo Chelsea para... assinar pelo Arsenal

David Luiz poderá estar de saída do Chelsea... por vontade própria. De acordo com o 'Telegraph', o internacional canarinho não marcou presença no treino dos blues, desta quarta-feira, por querer forçar a sua saída para o rival londrino Arsenal.





Apesar de contar com mais dois anos de contrato com o clube agora orientado por Frank Lampard - após ter renovado em maio -, o ex-benfiquista parece estar inclinado a rumar aos gunners após um convite feito por Unai Emery, técnico que orientou o defesa brasileiro no Paris Saint-Germain entre 2014 e 2016, que conta com David Luiz para reforçar, ainda neste verão, o quarto defensivo do Arsenal.A pouco mais de 24 horas do fecho da janela de transferências em Inglaterra, David Luiz pode, aos 32 anos, somar a sua quarta experiência no futebol europeu, depois de passagens pelo Benfica, Chelsea e PSG.