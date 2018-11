O verão de 2013 não foi famoso no que toca a contratações por parte do Manchester United. O clube tinha acabado de perder Alex Ferguson e David Moyes, sucessor do mítico treinador escocês, apenas viu chegar a Old Trafford o belga Marouane Fellaini. Mas as coisas podiam ter sido muito diferentes, já que Toni Kroos, na altura ainda no Bayern Munique, esteve muito perto de ingressar nos red devils, como conta David Moyes."Toni Kroos tinha aceitado vir para o Manchester United comigo. Eu encontrei-me com ele e com a mulher e fizemos o acordo quando ele estava no Bayern", revelou ao 'talkSPORT' o treinador, atualmente sem clube.Depois da passagem pelo Manchester United, o técnico escocês de 55 anos treinou a Real Sociedad, Sunderland e West Ham, mas também sem grande sucesso. Nos red devils, David Moyes esteve apenas 10 meses no cargo e diz que herdou uma herança pesada."Para um clube como o Manchester United e substituir alguém como Sir Alex Ferguson, que esteve lá durante anos, ficar apenas dez meses.... Não podia fazer uma revolução no Manchester United, tinha de ser uma evolução. Tinha de levar tempo. Penso que ainda estejam a passar por dificuldades agora", concluiu.