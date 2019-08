David Silva é o novo capitão do Manchester City. O anúncio foi feito pelo técnico dos Citizens, Pep Guardiola, na antevisão ao jogo com o West Ham."O Silva vai ser o nosso capitão seguido do Fernandinho e do Kevin De Bruyne. Ele conhece o clube, a Premier League e é muito respeitado", disse o técnico espanhol.O médio sucede a Kompany que deixou o clube no final da época passada para assumir as funções de treinador-jogador no Anderlecht.Porém, a braçadeira de capitão vai estar apenas uma época no braço do espanhol já que Silva disse recentemente que vaiquando esta temporada chegar ao fim.