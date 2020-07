De castigo: Guendouzi trabalha sozinho há duas semanas

Matteo Guendouzi, o 'bad boy' do Arsenal, está a treinar sozinho há duas semanas. A informação, veiculada pela imprensa inglesa, destaca que depois do grave incidente com Neal Maupay na derrota frente ao Brighton, a 20 de junho, o treinador Mikel Arteta mandou o médio trabalhar isolado do grupo.

De resto, o jogador tem estado fora das opções do técnico e falhou os últimos quatro encontros disputados pelos londrinos, que até venceram todos estes duelos.

Na base da decisão não está, alegadamente, o incidente com Maupay, mas sim um acumular de problemas disciplinares do rebelde médio francês, que agora trabalha apenas com um preparador físico.

"A conversa que teve com o treinador depois desse incidente não foi considerada satisfatória", revela fonte próxima da equipa técnica gunner.