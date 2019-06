O Manchester United subiu a parada e oferece 350 mil libras por semana (cerca de 400 mil euros) para David De Gea renovar contrato.Segundo avança o 'The Sun' este sábado, os responsáveis dos red devils pretendem assegurar a continuação do guarda-redes espanhol por mais quatro temporadas, com outra de opção.David De Gea, que chegou ao United na época 2011/2012, termina contrato no final da próxima temporada.De acordo com a publicação britânica, o guarda-redes recebe atualmente 200 por semana (cerca de 225 mil euros), sendo que os responsáveis do United estarão dispostos a subir (e muito) o salário para garantir a sua continuação no clube.