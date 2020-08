De "maestro" a "estrela do espetáculo": ingleses destacam exibição de Bruno Fernandes

O Manchester United carimbou, esta segunda-feira, a presença nas meias-finais da Liga Europa ao bater (1-0) o Copenhaga, com um golo de Bruno Fernandes, que levou o camisola '18' ao topo dos melhores marcadores da prova, com 7 tentos. O médio português dos red devils voltou a assinalar uma exibição bem conseguida, que culminou com o 21.º golo de penálti do Manchester United esta temporada.





Golo do @ManUtd! Golo de @B_Fernandes8! Um penálti bem marcado que deixa os Red Devils mais perto da meia-final! pic.twitter.com/tKQneyIlsr — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) August 10, 2020





Eis a análise dos principais meios desportivos ingleses à exibição de Bruno Fernandes.



The Sun

"O maestro português desacelerou nas últimas jornadas da Premier League e necessita claramente de uma pausa. Continua a mostrar altos rasgos da sua tremenda qualidade, que viu um dos seus remates de longa distância levar uma vez mais o destino do poste. Postura inabalável para garantir o 21.º penálti do Manchester United esta temporada, já em período de descontos."

Manchester United Evening News

"Não esteve ao nível que o Manchester United já está habituado, teve também infelicidade no remate que levou a direção dos ferros, mas mesmo assim conseguiu marcar mais um penálti."

Express

"A estrela do espetáculo. Cresceu com o decorrer da partida e manteve a calma no momento do penálti. Finalização suprema do homem 55 milhões."

Mirror

"Não esteve no seu melhor no capítulo do passe, mas o golo de penálti foi vital para garantir o apuramento do Manchester United."

Independent

"Esteve sempre alerta sobre onde pegar e como entregar a posse da bola. Excelente remate que embateu no poste e outro remate que testou o guarda-redes adversário ainda antes do intervalo. Marcou o golo fundamental."