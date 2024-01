De um 'déjà vu' à cadeira improvável: Ferdinand "adoraria" ver Mourinho de volta a Inglaterra e aponta destinos

Rio Ferdinand admitiu no podcast 'Vibe with Five' que "adoraria" ver José Mourinho de volta a Inglaterra e até traçou cenários possíveis, embora considere nesta altura qualquer um deles pouco provável. O treinador português foihá pouco mais de uma semana e já terá recusado uma proposta do Al-Shabab, da Arábia Saudita.O antigo defesa do Manchester United começou por avançar com a hipótese de o 'Special One' assumir a seleção inglesa. "Não creio que a federação contrate o Mourinho, eu contrataria, mas a federação não deverá passar do Gareth Southgate para o Mourinho. É uma diferença muito grande em termos de caráter e de personalidade. Não vai acontecer."Depois, admitiu que gostaria de ver o português assumir o Chelsea, pela terceira vez. "Mas não me parece. Seria andar para trás e não creio que os americanos o façam. Eu adoraria ver o José de novo lá. Espero que seja contratado se o Pochettino não estiver bem, mas creio que eles vão ficar mesmo com o Pochettino."Assim sendo, Ferdinand lançou outra hipótese. "Se não for para o Chelsea, para onde poderá ir? Adoraria vê-lo no Newcastle. Mas o Eddie Howe tem sido incrível, tem feito um bom trabalho e não estou a vê-lo sair..."Recorde-se que em Inglaterra José Mourinho já treinou o Chelsea duas vezes, o Manchester United e o Tottenham.