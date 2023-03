Deadpool tirou mesmo Ben Foster da reforma para terminar a temporada no Wrexham

Welcome back to Wrexham, Ben Foster



Aos 39 anos, Ben Foster tomou a decisão de voltar aos relvados pelo Wrexham, equipa da quinta divisão inglesa que tem como donos as estrelas de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney.O guarda-redes já tinha pendurado as luvas em setembro de 2022, mas volta agora para ajudar a equipa a chegar às divisões profissionais. A imprensa inglesa adiantara recentemente o interesse de clubes como o Tottenham e Newcastle, da Premier League.O antigo internacional inglês aproveitou a reforma para crescer as redes sociais, com vídeos populares no seu canal de YouTube e agora pode aproveitar – até, pelo menos, ao final da temporada – esta nova aventura para mostrar aos mais de um milhão de subscritores à semelhança do que fez no Watford.O Wrexham não é desconhecido para o guarda-redes uma vez que já lá jogou em 2004/2005, por empréstimo do Stoke City. Ben Foster conta com passagens em clubes como o Manchester United, West Brom, Watford e Birmingham e oito internacionalizações pela seleção de Inglaterra.