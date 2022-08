Defesa de Giggs explica que hematomas da ex-companheira foram causados por "sexo à bruta"

O julgamento de Ryan Giggs, antigo jogador do Manchester United que está a ser acusado pela ex-companheira, Kate Greville, de agressão e conduta coerciva, prosseguiu agora com a defesa do galês a rebater as acusações.



E depois de Kate, de 38 anos, ter descrito algumas das agressões de que terá sido vítima, os advogados de Giggs explicaram que os hematomas e demais sinais de violência que a ex-companheira do antigo futebolista apresentou foram consequência das relações sexuais "à bruta" que o casal mantinha.



"Foi uma contusão causada por 'sexo à bruta', do qual vocês desfrutaram muito... A verdade é que de vez em quando acontecem-lhe contusões por causa de relações sexuais", explicou o advogado de Giggs, Chris Daw, dirigindo-se a Kate Greville no tribunal, acrescentando que ela teria pedido ao antigo futebolista que fosse "mais assertivo na cama".



O advogado tentou demonstrar que Giggs comprou brinquedos sexuais a pedido de Kate, que alegadamente queria que o companheiro fosse "mais rude".



Chris Daw partilhou também mensagens privadas do casal e numa delas Giggs terá escrito "tenho medo de magoar-te".