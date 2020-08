Defesa diz que Harry Maguire foi pontapeado por um polícia grego: «A tua carreira acabou!»

A defesa de Harry Maguire contou esta terça-feira no tribunal grego onde o capitão do Manchester United está a ser julgado que o jogador foi pontapeado na perna por um polícia, que lhe terá dito "a tua carreira acabou". Maguire, o irmão Joe e o amigo Chris Sharman foram detidos quinta-feira à noite na ilha grega de Mykonos, depois de terem estado envolvidos numa confusão à porta de um bar.





Alexis Anagnostakis, advogado que representa o jogador, especialista em direitos humanos, contou que a irmã de Maguire foi esfaqueada num braço, depois de o grupo onde estava com os irmãos "ter sido atacado por um conjunto de albaneses". Daisy terá desmaiado.Mais contou o advogado que Maguire e os amigos apanharam um táxi para levar Daisy ao hospital, mas o motorista acabou por conduzi-los a uma esquadra e aí o jogador terá sido agredido por um dos agentes. "Os meus clientes não bateram nem magoaram em ninguém", assegurou o advogado do defesa.A acusação, por sua vez, diz que na esquadra Harry Maguire terá 'puxado dos galões'. "Sabem quem eu sou? Sou o capitão do Manchester United, sou muito rico, posso dar-vos dinheiro, posso pagar-vos, por favor deixem-nos ir embora." Alguém no seu grupo terá gritado "que se f*** a polícia", antes de esmurrar um agente.Nenhum dos acusados esteve presente esta manhã no tribunal; Maguire o amigo e o irmão foram libertados no último sábado, depois de terem sido presentes a um juiz. Estão acusados de violência contra agente da autoridade, tentativa de suborno e ofensas verbais, crimes que podem ser punidos com uma pena de prisão até cinco anos. Todos negam as acusações.