Defesa do Liverpool ataca Bill Gates e defende teoria da conspiração sobre a pandemia

Dejan Lovren acredita que Bill Gates é um dos 'culpados' pela pandemia e a atividade recente do defesa do Liverpool nas redes sociais permite deduzir que é defensor das teorias da conspiração que ligam o magnata norte-americano ao novo coronavírus.





Através da fundação que gere com a esposa Melinda, o co-fundador da Microsoft apoiou vários laboratórios dos Estados Unidos no desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19 e em abril agradeceu o trabalho e dedicação dos profissionais de saúde com uma publicação no Instagram. Publicação essa que Lovren decidiu comentar com a mensagem "Game over Bill. As pessoas não são cegas".Ao longo das últimas semanas o internacional croata tem partilhado no seu Instagram várias 'stories' com entrevistas de David Icke (antigo guarda-redes britânico que é conhecido e seguido por criar várias teorias da conspiração) nas quais o jogador de 30 anos dos reds se define como "membro da resistência".No caso da covid-19, Icke acredita que a pandemia tem como objetivo forçar a vacinação em massa e está a ser propagada pelas antenas de 5G, além de que uma futura vacina irá incluir microchips de nanotecnologia que vão servir para controlar as pessoas.