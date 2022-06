«Dei-lhe uma cacetada f...»: o dia em que Roy Keane se 'vingou' do pai de... Erling Haaland

Erling Haaland foi esta segunda-feira oficializado como reforço do Manchester City , trazendo de volta memórias antigas que o seu pai, Alf-Inge Haaland, viveu ao serviço dos citizens. Esta aconteceu em 1997, e colocou o norueguês frente a frente com... Roy Keane.Voltemos a setembro de 1997 e ao duelo entre Leeds - onde Alf-Inge Haaland jogava à data - e Manchester United. Durante a partida, Roy Keane disputou a bola com o pai do avançado norueguês e acabou por cair muito queixoso já dentro da área da equipa da casa. Alf reagiu, e dirigiu-se em fúria ao médio irlandês acusando-o de simular uma falta. Ora, o que o Alf não sabia era que Keane tinha feito, de facto, uma rotura de ligamentos, o que o obrigou a falhar o resto da temporada.Quem nunca mais esqueceu as palavras de Haaland, que o acusou de fingir, foi Keane. Quatro anos mais tarde, num confronto entre eternos rivais, Man. United e City, Keane não perdeu a primeira oportunidade que teve. Alf - que entretanto se transferiu para os citizens - recebeu a bola e, de imediato, o médio irlandês saiu a toda a velocidade na sua direção, atingindo-o com toda a força com os pitons no joelho. Foi expulso, suspenso por três jogos e multado em, na altura, 5 mil libras."Não o culpo nem nunca disse que ele acabou com a minha carreira, mas desde aí nunca mais joguei um jogo completo. Talvez esteja relacionado...", revelou Alf-Inge Haaland em entrevista ao 'Daily Mail' .De resto, Keane faz questão de lembrar o incidente e, na sua autobiografia publicada em 2002, refere: "Esperei muito tempo. Dei-lhe uma cacetada f.... A bola estava ali e eu disse-lhe: 'Toma esta, desgraçado. E não voltes a acusar-me de fingir lesões'. No balneário não tive qualquer arrependimento. A minha atitude foi: 'Ele que vá à merda'. O que vai, volta. Ele apanhou-me a primeira vez, e a minha atitude é olho por olho".Duas décadas depois, Erling Haaland chega ao Manchester City numa altura em que Roy Keane é comentador na 'Sky Sports'. Será que o irlandês se vai dar melhor com o filho do que se deu com o pai?