«Deixem os cartões em casa»: Wrexham já voou para Las Vegas e a festa promete ser de arromba

"O que acontece em Vegas... fica em Vegas".O leitor certamente já terá ouvido esta expressão e saberá que uma viagem a Las Vegas normalmente tem (quase) sempre o seu quê de loucura. Daí a tal 'necessidade' de não revelar o que por lá aconteceu... Provavelmente será também isso que sucederá com o plantel do Wrexham, que esta quinta-feira viajou de Inglaterra para a Cidade do Pecado para gozar o prémio oferecido pelos donos do clube pela subida à League Two Oferecido na sua totalidade, porque ao que parece Ryan Reynolds e Rob McElhenney, os donos do clube, disseram aos jogadores para não se preocuparem com nada. Está tudo pago!"Começou a ser ponto assente que, se ganhassemos a Liga, teríamos umas férias. Por isso vamos para Vegas... O Ryan e o Rob disseram-nos para deixar os cartões em casa, eles tratam de tudo. Enviaram-nos o programa há pouco. Parte de mim não quer ir, pois provavelmente estarei morto no final da viagem. Mas como nunca teria ido a Vegas por minha conta, estou entusiasmado pela oportunidade", disse o avançado Paul Mullin, o goleador da companhia esta época (com 47 golos), à GQ.A viagem promete ser de arromba, mas nem todos embarcaram. Um dos ausentes será um dos obreiros da conquista, o treinador Phil Parkinson, que ficará em Inglaterra a preparar a nova temporada. "Acabei por não viajar. Vou deixar isso para os rapazes e, se tudo correr bem, eles voltarão inteiros. Estou certo que será o caso", atirou o técnico, à Sky News.