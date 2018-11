Dejan Lovren 'atira-se' a Sergio Ramos «Com Ronaldo ganhas por 5-1 e ninguém vê os erros»

Dejan Lovren, jogador croata do Liverpool, não tem dúvidas que é um dos melhores defesas da atualidade. Só não é mais reconhecido porque não está numa equipa como o Real Madrid e não tem a seu lado um jogador como Cristiano Ronaldo. Tratou-se de uma 'alfinetada' a Sergio Ramos, jogador que Lovren garante errar mais do que ele.Mudou-se do Southampton em 2014 mas integrou a lista das 20 piores contratações elaborada pelo jornal 'Telegraph' no ano seguinte. O croata diz que há outros jogadores que conseguem disfarçar os seus erros porque estão em grandes equipas."Se olhares para o Sergio Ramos, ele comete mais erros que eu, mas ele está no Real Madrid. Com Ronaldo, ganhas por 5-1 ou 5-2 e ninguém vê os erros", considerou à imprensa inglesa, referindo-se logicamente à época pasada, pois Cristiano Ronaldo entretanto mudou-se para a Juventus. "Eu tenho azar, quando erro o resultado está em 1-0. Quando me acontece, não falo com ninguém, nem com a minha mulher."Lovren coloca-se no entre a elite dos defesas - juntamente com o companheiro de equipa, Virgil van Dijk, com Thiago Silva e Raphael Varane. "Eu digo que sou um dos melhores e não o melhor. Agora vejam a última época e digam-me quem esteve na final da Liga dos Campeões e um mês depois na final do Mundial? Apenas eu e o Thierry Henry, eu pesquisei essa informação."