Dele Alli conta terror em assalto: «Foi uma experiência horrível»

Dele Alli viveu um verdadeiro pesadelo na madrugada de quarta-feira, ao ser vítima de um assalto na sua moradia em Londres. O avançado do Tottenham, que se encontrava na companhia da namorada, do irmão e da mulher do irmão, tentou impedir o roubo e dos confrontos com os assaltantes resultaram "pequenos ferimentos na face" do jogador de José Mourinho. "Obrigado por todas as mensagens. Foi uma experiência horrível, mas agora estamos todos bem. Obrigado pelo apoio", escreveu Dele Alli nas redes sociais. Também o Tottenham reagiu. "Enviamos o nosso apoio ao Dele e a todos os que estão em isolamento com ele", refere a nota do clube, encorajando quem possa ter informações sobre o assalto a entrar em contacto com a polícia.