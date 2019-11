Dele Alli e a lesão de André Gomes: «O Son não para de chorar»

Lesão arrepiante de André Gomes: adversário ficou a chorar Lesão arrepiante de André Gomes: adversário ficou a chorar

A carregar o vídeo ...

Dele Alli contou aos jornalistas o estado de espírito de Son Heung-Min, avançado do Tottenham que esteve envolvido no lance da lesão de André Gomes."O Son está devastado, não para de chorar mas a culpa não é dele. Ele é uma das melhores pessoas que gostarias de conhecer e não é nada assim. Ele nem sequer consegue levantar a cabeça, não para de chorar no balneário", revelou o médio.Dele Alli explicou também o que sentiu no momento da lesão. "Nem quis olhar muito para o que aconteceu com o André Gomes. Tudo o que posso fazer é desejar-lhe uma rápida recuperação", concluiu.