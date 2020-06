Depois da comparação que era um "crime", Evra rendeu-se a Bruno Fernandes: «Estou apaixonado»

Antigo jogador do Manchester United, Patrice Evra sempre foi conhecido pela sua forma direta de comentar os mais variados temas. E quando Bruno Fernandes chegou ao clube não deixou de dizer o que pensava, especialmente pela comparação que Ole Gunnar Solskjær fez entre o português e Paul Scholes, algo que para o gaulês era um "crime". Pouco menos de meio ano depois, o francês parece também já se ter rendido ao ex-Sporting, falando até de uma... paixão.





"Quero falar do Bruno Fernandes, porque fiquei em choque quando o Ole o comparou ao Paul Scholes. Porque quando comparas um jogador ao Paul Scholes é um crime. Mas na verdade percebo o que ele queria dizer: é a forma como ele pauta o jogo. É a primeira vez em muito tempo que vejo um jogador a comandar o futebol do United. Joga de forma simples. Fiquei muito impressionado pelo impacto que teve na equipa", começou por dizer o francês, em declarações à Sky Sports.Sobre o jogo com o Tottenham , Evra foi claro nos elogios. "Foi o melhor em campo uma vez mais. Marcou o golo de penálti, cada toque que deu foi simples e agora estou apaixonado por este jogador... Ele também tem respeito pelos outros médios, pois isto não é só sobre o Paul [Pogba] ou o Fernandes. É por isso que adoro quando ele diz que tem uma boa ligação com todos os jogadores e não apenas com o Paul. Claro que temos de dar crédito ao Scott, Fred ou ao Matic. Mas estamos a falar no Paul e no Bruno porque eles são os jogadores mais influentes, ainda que os outros mereçam os créditos. Ainda assim, classe é sempre classe e o Paul e o Bruno está num nível diferente", explicou.