Depois das mulheres no quarto há um novo caso a preocupar o selecionador de Inglaterra

Mais uma dor de cabeça para o selecionador Gareth Southgate. Depois de na última concentração Phil Foden e Mason Greenwood terem levado mulheres para o quarto durante o estágio, na Islândia, agora três jogadores convocados para os jogos com o País de Gales (quinta-feira), Bélgica (domingo) e Dinamarca (dia 14) estiveram numa festa, sem qualquer distanciamento social, podendo colocar em causa o protocolo de prevenção da covid-19.





Ben Chilwell (Chelsea) e Jadon Sancho (Borussia Dortmund) foram à festa de anos surpresa de Tammy Abraham, avançado do Chelsea também convocado.Estiveram mais de 20 pessoas na celebração, que não foi pautada pelo distanciamento social. Segundo o jornal 'The Sun' circulam vídeos nas redes sociais que mostram Jadon Sancho a dançar com uma máscara no queixo, no meio de muita gente, enquanto Chilwell aparece a rir com Abraham na companhia de uma loira.A federação já terá analisado as imagens e decidido não fazer alterações na convocatória. O selecionador não se pronunciou ainda sobre o assunto.