Depois de Ronaldo agora é Wayne Rooney: vizinho quer construir curral para 200 ovelhas

Depois de Cristiano Ronaldo ter sido 'obrigado' a mudar de casa devido às ruidosas ovelhas que deambulavam perto da sua propriedade, agora é Wayne Rooney quem está com um problema parecido em mãos.





O vizinho do treinador do Derby County resolveu construir um curral coberto para 200 ovelhas, com o intuito de ali guardar os animais durante os meses de inverno.Segundo revela o 'The Sun ', o dono da quinta já pediu autorização para a construção, isto depois ter recebido luz verde em julho para albergar mil ovelhas geneticamente modificadas na sua propriedade, após uma batalha judicial que durou um ano.Wayne Rooney e a mulher, Collen, vivem numa mansão avaliada em mais de 23 milhões de euros. Começaram por comprar um terreno, em 2018, e desenvolveram a propriedade que, além de um laranjal, tem uma sala de snooker, cinema, adega, bar, piscina interior e exterior, amplos jardins, estábulos, garagem, entre outras comodidades.