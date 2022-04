Derby County caiu à League One mas Wayne Rooney não desiste: «Quero reconstruir o clube»

Wayne Rooney viu esta segunda-feira confirmado o cenário mais negro para o seu Derby County, ao ver sentenciada a queda do clube ao terceiro escalão pela primeira vez desde 1986. A situação não era fácil, pois os Rams tinham desde logo um 'handicap' enorme de 21 pontos negativos (por conta dos problemas financeiros do clube), mas Rooney e companhia foram tentando... até não dar mais.E agora que o destino está traçado, o técnico de 36 anos não atira a toalha ao chão. Assume-se com vontade de ajudar no processo de ressurgimento do clube. Desde que o processo de aquisição, com Chris Kirchner como grande favorito, seja concluído como todos esperam. Rooney é mais um..."A aquisição tem que acontecer. Se não acontecer, tenho muito receio de onde irá parar o clube. O futuro está em dúvida, se a aquisição não acontecer o meu futuro também está em dúvida. Por isso tem de acontecer. Se acontecer, então eu quero reconstruir o clube", garantiu o antigo avançado, à Sky Sports.Sem a penalização de 21 pontos, refira-se, o Derby County teria 52 e estaria no 17.º posto, claramente fora da zona de perigo de descida de divisão.