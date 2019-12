Arsenal vai de mal a pior: derrotas, jogadores a discutir uns com os outros e ambiente pesado

O Arsenal vai de mal a pior. Dentro e fora do campo. O clube despediu o treinador espanhol Unai Emery, mas as coisas não melhoraram, bem pelo contrário. Parece que reina o completo desnorte no balneário dos gunners e já vê os jogadores a discutirem uns com os outros à margem dos jogos.A equipa perdeu quinta-feira eme as câmaras de TV 'apanharam' Mesut Ozil a discutir com os companheiros à medida que se aproximava do túnel de acesso aos balneários, conta esta manhã o 'Mirror'. O alemão mostrava-se muito irritado com Alexandre Lacazette, precisamente o jogador que marcou o único golo dos gunners na partida. Matteo Guendouzi bem tentou acalmá-lo, mas Ozil estava muito irritado.Os adeptos também não estão contentes com o desempenho dos jogadores. Héctor Bellerín, defesa espanhol, não consegue explicar como as coisas chegaram a este ponto. "Não sei o que dizer. Sinto que qualquer coisa que façamos não vai sair bem. A equipa faz o melhor possível, criamos oportunidades de golo, defendemos bem, mas parece que é como se necessitássemos de muitas ocasiões para marcar, enquanto os rivais marcam com apenas uma. Estou sem palavras", referiu, citado pela imprensa espanhola.O treinador interino, Fredrik Ljunberg, estava "dececionado". "Temos de seguir em frente. Os jogadores estão com falta de confiança, estamos numa situação difícil porque perdemos muitos jogos. Começamos os jogos sem energia... Eles fazem o melhor que podem, mas temos de melhorar os níveis de confiança."O Arsenal é 10.º na Premier League, a 24 pontos do líder Liverpool. Já se fala na possibilidade de Massimiliano Allegri, antigo treinador da Juventus, assumir o comando da equipa. Mas, conseguirá o italiano resolver os problemas?