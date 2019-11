Despedimento de Pochettino foi 'apanhado' pelas câmaras da Amazon

O dia a dia do Tottenham esta temporada é um verdadeiro 'reality show', com a presença de câmaras um pouco por todo o lado e, ao que parece, nem mesmo o momento do despedimento de Mauricio Pochettino escapou às objetivas da Amazon, a empresa que desde o início da época está a recolher imagens no 'coração' dos spurs para a realização de um documentário sobre a equipa.Segundo o 'The Sun', as últimas horas do argentino terão sido captadas pelas câmaras colocadas no interior do seu escritório, num filme no qual deverão estar os momentos em que Pochettino e a sua equipa técnica começaram a arrumar os seus pertences antes de libertar o espaço para a chegada de José Mourinho.Ora, segundo o mesmo jornal, a chegada do técnico português para iniciar negociações com Daniel Levy também terá sido captada em grande plano, havendo a curiosidade de perceber se nessas imagens se poderá ver como Mourinho passou as suas primeiras horas no interior do complexo dos spurs. Como se sabe, o técnico pernoitou no centro de treinos na véspera da sua oficialização, algo que até levou o próprio a elogiar o nível de conforto de todo o espaço, em especial pelas "enormes alfomadas e edredões".A confirmar-se a inclusão de todos estes momentos, é praticamente certo que este documentário promete fazer furor no mundo do futebol, até porque dará a possibilidade aos espectadores de verem momentos até ao momento secretos no que aos clubes de topo diz respeito.Lembre-se que este documentário da Amazon terá sido uma das gotas de água no final da relação entre os spurs e Mauricio Pochettino , especialmente porque o argentino não teria gostado de ver o seu trabalho 'vigiado' pelas câmaras da empresa norte-americana, especialmente quando o clube lhe recusou pagar 80 mil euros por um equipamento de gravação dos treinos.