Detido suspeito de homicídio por negligência de Emiliano Sala

A polícia de Dorset, que investiga a morte de Emiliano Sala, informou esta quarta-feira que deteve um homem, "suspeito de homicídio involuntário por ato ilícito". Tem 64 anos, foi inquirido e entretanto libertado, segundo o comunicado revelado pelas autoridades daquela localidade britânica, que pouco mais adianta.O corpo do malogrado jogador e do piloto da avioneta acidentada no dia 21 de janeiro, quando sobrevoava o Canal da Mancha, foi encontrado a 7 de fevereiro e transportado para Portland Port, em Dorset, e tem sido a polícia desta localidade a conduzir as investigações sobre as circunstâncias da morte do futebolista."Estamos a levar a cabo uma investigação a larga escala visando as circunstâncias da morte do senhor Sala e vamos continuar a trabalhar com outras ag~encias, como é o caso da Autoridade da Aviação Civil", explica o inspetor Simon Huxter. "Co mo parte destas investigações temos de perceber se há provas de criminalidade e, como consequência dos nossos inquéritos, detivemos um homem de 64 anos de New Yorkshire por suspeita de homicídio involuntário por ato ilícito. Ele está a colaborar e foi libertado, embora se encontre ainda sob investigação."Recorde-se que o jogador argentino do Nantes tinha assinado com o Cardiff e ia apresentar-se no seu novo clube quando a avioneta que o transportava caiu no Canal da Mancha.