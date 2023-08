Diego Costa elogia Mourinho: «Taticamente, é muito inteligente»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diego Costa, ponta de lança naturalizado espanhol que finalizou recentemente contrato com o Wolves e se encontra sem clube, elogiou José Mourinho. “Taticamente, é muito inteligente. Foi com ele que desfrutei mais, é uma pessoa muito agradável quando ganha. Quando perde, a corda parte!”, assinalou o avançado de 34 anos, falando também sobre Julen Lopetegui: “Levou-me ao Campeonato do Mundo de 2018 e gosto muito dele, mas profissionalmente foi uma desilusão, especialmente quando se trata de liderar o grupo... e não digo isto só por mim. Não se vê alegria nele.”