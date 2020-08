Diego Costa pode reencontrar José Mourinho no Tottenham

Diego Costa é hipótese para reforçar o ataque do Tottenham e pode assim reencontrar-se com José Mourinho na Premier League, avança esta sexta-feira o 'Mirror. O treinador português procura um jogador para dar maior poder de fogo ao ataque dos spurs, nomeadamente na posição de ponta-de-lança, na qual conta apenas com Harry Kane, por isso o internacional espanhol do Atlético Madrid é apontado como possível reforço dos londrinos.





A imprensa inglesa tem dado conta do interesse do Tottenham em Callum Wilson, do Bournemouth, mas os cherries pedem valores elevados pelo avançado de 28 anos e Diego Costa, apesar dos 31 anos, seria uma opção mais barata, já que entra no último ano de contrato com o Atlético Madrid e os colchoneros estão dispostos a vendê-lo, ainda que por uma verba inferior ao valor de mercado - 14,5 milhões de euros, segundo o Transfermarkt.Em 2014/15 Mourinho contratou Diego Costa para o Chelsea, também ao Atlético Madrid, por 38 milhões de euros, e o avançado foi determinante na conquista do título inglês dos blues nessa época, com 20 golos em 26 jogos. Agora, os dois podem reeencontrar-se em Inglaterra e noutro emblema de Londres.