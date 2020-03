Diego Reyes: «No Benfica não deram confiança a Raúl Jiménez»

Em Portugal atuaram em dois lados distintos da barricada, no FC Porto e Benfica, mas Diego Reyes e Raúl Jiménez nunca esconderam a forma amizade que os une. Uma relação que perdura no tempo e que não se desvaneceu com o regresso do defesa ao México e a partida de Jiménez para Inglaterra, onde se tornou figura no Wolverhampton. Um facto que Reyes assume ser algo natural, apesar do percurso de altos e baixos e repleto de desafios do seu amigo.





"O Raúl teve de trabalhar muito. O meu processo foi bem mais rápido do que o dele. Ele lutou muito para chegar à primeira equipa, pois estava sempre no banco. Tinha qualidades enormes, era bom cabeceador, tinha técnica e segurava muito bem a bola. Tinha poucos minutos, mas aproveitava-os sempre. Em muitos jogos entrava e marcava quase sempre", recordou em declarações à 'Marca' o defesa, atualmente vinculado ao Tigres UANL.De resto, Reyes deixa claro que o facto de Jiménez apenas se ter revelado já perto dos 30 anos não se deveu à falta de qualidade. "Não é uma questão de ter 'explodido' tarde, pois sempre teve qualidades e capacidades, mas nunca lhe deram confiança. No Wolves estão a dar-lhe, tanto pelo treinador como pelo clube. No Benfica e no Atlético Madrid não a teve. As ligas espanhola e portuguesa não lhe assentavam mal, mas é agora que está a ter todos os minutos e que está a ser importante. O Raúl soube responder e lidar bem com isso. Sempre foi um grande jogador e pessoa, que merece tudo o que está a acontecer-lhe", assumiu.Por fim, o ex-FC Porto assume que o seu amigo tem tudo para brilhar num grande do futebol europeu. "Tem a capacidade e talento para estar numa equipa num nível acima. A verdade é que o merece, por tudo o que fez e pelos números impressionantes que poucos avançados na Premir têm. Não o vejo longe desse salto, cada vez está mais perto dele", previu.