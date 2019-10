Digne explica o que faz de Marco Silva "um dos melhores treinadores do Mundo"

Os resultados registados até ao momento podem até nem mostrar, mas não é por falta de conhecimento tático e vontade de mudar as coisas de Marco Silva que o Everton não está mais acima na tabela. Pelo menos é isso que garante Lucas Digne, defesa francês que esta quarta-feira, em entrevista ao 'Liverpool Echo', enalteceu a forma como o técnico português passa a sua mensagem e como o consegue melhorar enquanto jogador."Vemos vídeos com a equipa técnica e se peço para trabalhar nos meus cruzamentos ou no trabalho defensivo ele ajuda-me imenso. Dá-me bastantes conselhos. Lê o jogo muito. Há muitos treinadores que durante o jogo te dão conselhos, mas que tu sabes que não são a solução, mas quando o Marco te diz alguma coisa pensas logo 'sim, é mesmo verdade'. Quando preparamos um jogo, ele escolhe a tática e depois aconselha-nos da melhor forma. Quando estás a jogar vês que é essa a solução. É um treinador muito bom", declarou o antigo defesa do Barcelona."Dá muita confiança aos jogadores e bons conselhos. Para mim é um dos melhores treinadores que já tive e tenho a certeza de que é um dos melhores do Mundo. A forma como prepara os jogos é perfeita. Perdemos quatro jogos consecutivos, mas sentes que todos têm uma mentalidade positiva e vimos isso diante do West Ham, onde nos apresentámos de forma totalmente diferente. Jogámos muito rápido, com intensidade, ganhámos todos os duelos e não permitimos grandes chances ao adversário", acrescentou o jogador, de 26 anos.A título de curiosidade, de notar que Digne já trabalhou com os mais diversos técnicos na sua carreira, destacando-se os nomes de Luis Enrique (Barcelona), Laurent Blanc (Paris SG), Rudi Garcia (Roma) ou Didier Deschamps (seleção francesa). Uma lista de treinadores de respeito onde, ao que parece, se destaca mesmo o português...