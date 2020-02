Dimitar Berbatov já está rendido a Bruno Fernandes

Dimitar Berbatov, antigo avançado búlgaro do Manchester Unuted, continua a ser um espetador atento da atualidade do emblema red devil. Desta vez veio a terreiro para elogiar o português Bruno Fernandes, destacando que ficou deliciado com o que viu.

"Esteve muito bem na estreia frente ao Wolves. Precisará de alguns jogos para se habituar ao ritmo da equipa mas já mostrou que é um jogador inteligente, com um passe mortífero e remate poderoso", revelou.

"A Premier League é muito mais intensa do ponto de vista físico do que a liga portuguesa. Por isso, surgiram uma ou duas situações em que se percebeu que terá de trabalhar o lado físico. De qualquer modo mostrou sinais muito positivos e estou ansioso pelo próximo jogo dele", rematou.





