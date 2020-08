Diogo Dalot nos planos de Ancelotti para o Everton

Diogo Dalot deixou o FC Porto no verão de 2018 para rumar ao Manchester United a troco de 22 milhões de euros. Na altura, o lateral-português foi aposta de José Mourinho e, apesar de ser a primeira época no futebol inglês, alinhou em 23 jogos pelos red devils.





Contudo, com a saída do special one e a chegada de Solskjaer a Old Trafford, o defesa português perdeu espaço na equipa e esta temporada participou em apenas 11 encontros.Neste cenário, o 'Mirror' avança esta quinta-feira que Diogo Dalot poderá deixar os red devils para reforçar o Everton. De acordo com o jornal britânico, o jogador de 21 anos é visto pelo técnico Carlo Ancelotti como uma solução de futuro para a asa direita da defesa dos toffees, tendo em conta que o habitual 'dono' do lugar, Seamus Coleman, já tem 31 anos. Além disso, a versatilidade do português, que pode atuar na esquerda e também mais adiantado no terreno, como médio ala, agrada ao técnico italiano.No United, Dalot enfrenta a concorrência de outros dois jovens (Wan-Bissaka e Fosu-Mensah) que foram formados no clube. Além disso, a saída do português poderia dar aos red devils um encaixe financeiro significativo que permitiria reforçar a equipa neste defeso.