Diogo Jota ansioso pela estreia no Liverpool: «Mal vejo a hora para começar!»

Diogo Jota foi, este sábado, oficializado como novo jogador do Liverpool para a nova temporada desportiva. Em declarações ao sítio oficial dos reds, o extremo português, ex-Wolverhampton, mostrou-se bastante entusiasmado e ansioso com a nova etapa da sua carreira, afirmando mesmo: "Mal vejo a hora para começar!"

"É um momento muito entusiasmante para mim e para a minha família. Todo o meu caminho desde pequeno até agora, chegar a um clube como o Liverpool - os campeões do Mundo - é inacreditável. Mal vejo a hora para começar", afirmou o extremo português em declarações ao sítio oficial do Liverpool.

Proposta dos reds foi irrecusável

"É uma das melhores equipas do Mundo - neste momento é a melhor porque são campeões do Mundo. Quando olhas para a Premier League vês sempre o Liverpool como uma das grandes equipas do país, logo é impossível dizer que não. Quero dar o meu melhor em prol do clube e ser uma boa opção para o futuro do Liverpool."

Descrição enquanto jogador e uma mensagem para os adeptos

"Penso que sou um jogador de equipa. Jogo na frente e a minha principal função é marcar golos e assistir os meus companheiros de equipa e será isso que poderão esperar de mim - que irei dar sempre o melhor de mim. Vou tentar ajudar a equipa o máximo possível. Os adeptos podem contar comigo porque agora sou um deles", concluiu.