Diogo Jota comunica "aos gritos"

Diogo Jota, avançado do Wolverhampton, está feliz por ter voltado a treinar com alguns companheiros de equipa, apesar de ainda o fazer a alguma distância. "Eu treino ao mesmo tempo do que o Rúben Neves, que está no campo ao lado, e o Max Liman num outro espaço. É engraçado porque podemos comunicar uns com os outros, embora aos gritos, o que torna a situação um pouco estranha", contou.

O português tenta adaptar-se a este novo tipo de treino enquanto o plantel não voltar a trabalhar todo junto, mas compreende esta necessidade. "É estranho treinar assim, mas por agora tem de ser. Por outro lado, sentimos que estamos perto de voltar à normalidade e temos de trabalhar para estarmos bem quando a competição voltar", resumiu.

Entretanto, no Chelsea, o regresso ao trabalho não está a ser tão pacífico como no Wolves. O avançado Tammy Abraham admite ir viver para um hotel para proteger a família. "O meu pai tem asma... e se eu ficar contagiado e levar o vírus para casa? Seria o pior que podia acontecer", comentou.

Já o Tottenham, treinado por José Mourinho, deu uma boa notícia aos adeptos, através do capitão Harry Kane: nenhum jogador do clube está infetado.