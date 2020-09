Diogo Jota de saída do do Wolverhampton por 50 milhões e mais um português a caminho

Diogo Jota vai reforçar pelo Liverpool, numa transação que vai deixar nos cofres do Wolverhampton por 50 milhões de euros de acordo com a imprensa inglesa, que sexta-feira à noite deu as negociações como muito avançadas. Ainda relacionada com esta notícia, o 'Mundo Deportivo' escreve este sábado que Nélson Semedo poderá deixar o Barcelona para jogar precisamente na equipa de Nuno Espírito Santo.





O jogador português é um dos mais apreciados por Jürgen Klopp. O treinador dos reds pretende tirar partido da versatilidade do atacante de 23 anos. Não é esperado que Jota assuma a titularidade, mas apresenta-se como uma alternativa válida para qualquer posição no tridente ofensivo, podendo substituir Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino caso haja alguma indisponibilidade no seio dos campeões ingleses. No entanto, tal não significa que não tenha as suas oportunidades, já que se espera uma longa época, na qual os ingleses poderão disputar mais de 50 partidas.O internacional português, depois de três temporadas de sucesso em Inglaterra, não foi utilizado em nenhum dos dois encontros desta época. Após a eliminação da Taça da Liga, esta quarta-feira, Nuno Espírito Santo mostrou-se enigmático quanto à não utilização do seu pupilo."Ele não estava disponível para jogar, são decisões que temos de tomar. Temos de cuidar dos nossos jogadores e proteger o nosso plantel, ele não podia ir a jogo", reiterou, apesar de o ex-FC Porto ter ficado a ver a partida na bancada: "Não houve qualquer tipo de confusão. Quando um jogador não é chamado e o jogo é no nosso estádio, por vezes fica a ver a partida. Se for um jogo fora, fica em casa. Vai haver muita especulação. Ele não estava convocado, não há nada de estranho."No sentido inverso, mas num negócio separado, Ki-Jana Hoever deve ser aposta para a ala direita do Wolves, num negócio avaliado em 10 M€. O holandês, de 18 anos, já se estreou pela equipa principal do Liverpool, com quatro encontros nas Taças domésticas, e deve substituir Matt Doherty, que rumou ao Tottenham.