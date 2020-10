Diogo Jota depois de marcar pelo Liverpool: «Gostava que aquelas bancadas estivessem cheias»

Diogo Jota foi decisivo na vitória do Liverpool esta noite diante do Shelffield United e, no final, o português mostrou-se naturalmente feliz. É o segundo golo que Jota marca com a camisola dos reds e o português não esconde que gostava de o fazer com as bancadas de Anfield cheias.





"Foi muito difícil para nós", disse o avançado, em declarações ao site do clube. "Sabíamos o quão importante era voltarmos aos triunfos na Premier League. Tivemos de partir de trás neste jogo, por isso julgo que são três pontos muito importantes para nós."E continuou na análise ao encontro. "Na segunda parte tínhamos de dar tudo para marcar o segundo. Tivemos oportunidades, vimos um golo ser anulado, mas temos de acreditar até ao fim. Felizmente conseguimos."Sobre o golo, Diogo Jota - que foi- explica que gostava que as circunstâncias fossem outras. "Como disse quando marquei o meu primeiro golo, gostava que aquelas bancadas estivessem cheias para que fosse ainda mais especial. Mas penso que o mais importante é que o meu golo selou a vitória e isso deixa-me feliz."