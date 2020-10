Diogo Jota escreveu esta terça-feira uma página dourada na sua carreira, ao marcar o 10000.º golo da história do Liverpool. Foi diante do Midtjylland, numa partida da Liga do Campeões, na qual conseguiu adiantar os reds no marcador. Note-se que o primeiro golo da história do histórico clube de Anfield foi apontado a 3 de setembro de 1892, por Jock Smith. 138 anos depois, é a vez de um português também assinar um momento para a história. Nada mau para quem chegou ao clube há poucas semanas...