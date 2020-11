Diogo Jota indignado com a sua nota no FIFA 21: «Nem se deram ao trabalho»

Diogo Jota é um dos nomes do momento no futebol europeu. O avançado do Liverpool está a ser preponderante na equipa e vive os dias mais felizes da carreira. Ainda assim, há um pormenor que está a deixar o português "com azia": a sua nota no FIFA 21. À semelhança de muitos futebolistas em todo o mundo, Diogo Jota também acha que vale mais do que a nota 80 que lhe foi atribuída no futebol virtual pelo videojogo.





"Gosto de jogar FIFA, sempre gostei, foi algo que sempre fiz. Saía da escola, fazia os trabalhos de casa e depois gostava de ficar a jogar. Também ia para o quintal jogar à bola, mas sempre passei muito tempo agarrado ao comando. Acho que eles foram apanhados de surpresa com a minha ida para o Liverpool, pensavam que ia ficar no Wolverhampton e então nem se deram ao trabalho de fazer um 'upgrade' na minha carta, mantive os dados da época passada. Alguma azia? É, apesar de ter sido um dos melhores marcadores da Liga Europa e tudo, nem se deram ao trabalho. Desde que me enviem a minha carta de 99, que cada jogador profissional tem direito, já fico contente", afirmou Jota, entre sorrisos, no programa "Einsteins", da TVI.Na época passada, que serviu de base às classificações no FIFA 21, Jota marcou 16 golos e fez seis assistência no Wolverhampton.