Diogo Jota já marca pelo Liverpool: «Um já está, agora quero mais»

Diogo Jota não poderia estar mais feliz após a sua estreia com a camisola do Liverpool na Premier League. O extremo português entrou aos 79 minutos do encontro dos reds frente ao Arsenal, a contar para a 3.ª ronda, e selou o resultado final em 3-1 com um golo de belo efeito.





No final do encontro, o internacional português mostrou-se bastante satisfeito pela boa entrada na partida e, claro, pelo primeiro golo ao serviço da equipa comandada pelo alemão Jürgen Klopp.







"É um sentimento fantástico, gostava que tivesse sido num estádio cheio mas estou feliz por ter sentenciado a vitória da equipa. Em futebol, às vezes marcamos, outras falhamos e há que acreditar que se vai marcar. Felizmente consegui-o. O treinador disse-me para continuar a pressionar como estávamos a fazer e ser feliz com a bola, fazendo o que costumo fazer: jogar bom futebol e pressionar sem bola. O primeiro é sempre o mais difícil, continuar assim é o mais importante. Um já está, agora quero mais. Ainda estamos no início, com três jogos, e queremos manter-nos assim", apontou em declarações citadas pela imprensa inglesa.