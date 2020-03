Diogo Jota na mira do Arsenal para 2020/21

Diogo Jota está na mira do Arsenal para reforçar a formação de Mikel Arteta na próxima temporada, de acordo com o tabloide inglês 'Daily Mail'. O avançado, de 23 anos, tem sobressaído como uma das estrelas do Wolverhamtpon de Nuno Espírito Santo esta época e os números sustentam o interesse dos gunners: o internacional português participou em 21 golos em 2019/20 pelos wolves em 37 presenças.