Diogo Jota no Liverpool por 50 milhões de euros, avançam ingleses

A imprensa inglesa coloca esta sexta-feira Diogo Jota muito perto de assinar contrato pelo Liverpool. De acordo com a informação avançada pelo portal 'Goal.com', o extremo português do Wolverhampton prepara-se para reforçar o atual campeão inglês - que hoje anunciou a contratação do espanhol Thiago Alcântara - para as próximas cinco temporadas, com os Wolves a receberem uma 'módica' quantia de 50 milhões de euros. A confirmar-se esta transferência, Diogo Jota entraria de forma direta para o top-10 das transferências mais caras de jogadores portugueses.