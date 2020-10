Diogo Jota orgulhoso com os elogios de Klopp: «Ouvir essas palavras de alguém como ele…»

Diogo Jota está a convencer tudo e todos em Liverpool. Desde que foi contratado ao Wolverhampton, neste defeso, o avançado já marcou três golos em oito jogos oficiais pelos "reds" e tem mesmo merecido rasgados elogios do técnico Jurgen Klopp.





Em entrevista ao site oficial do Liverpool, Diogo Jota agradeceu as palavras do treinador alemão e revelou o orgulho que sentiu por ouvir os comentários do técnico."Obviamente que, quando ouvi essas palavras simpáticas de uma pessoa como ele [Klopp], fiquei feliz. Quando cheguei ao clube tentei sempre dar o meu melhor dentro e fora de campo, para ter uma boa relação com toda a gente. Ouvir essas palavras significa que estou no bom caminho. É isso que tento fazer sempre", sublinhou o avançado português, de 23 anos.Para Diogo Jota, o melhor momento até agora é claro."Acho que foi o primeiro golo que marquei [com o Arsenal, numa vitória por 3-1], porque é um momento que todos procuram quando chegam a um novo clube, especialmente os avançados. Aconteceu logo no arranque... e em Anfield! Se os adeptos estivessem lá, teria sido um momento perfeito", concluiu Jota.