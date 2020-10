Diogo Jota voltou a ser herói do Liverpool: «Estou sempre a pensar como posso mudar as coisas»

Diogo Jota voltou a ser o herói do Liverpool, pelo terceiro jogo consecutivo (!), ao marcar o golo do triunfo dos reds sobre o West Ham 2-1.





"O golo significa muito para mim. Quando estou a ver o jogo no banco, estou sempre a pensar o que posso fazer para mudar as coisas. O mais importante foi a vitória. Só queremos continuar a ganhar jogos. Com tantos jogos temos de continuar em frente. Felizmente no final consegui aquele espaço. Foi um grande passe do Shaqiri", afirmou, à Sky Sports.O internacional português ficou no banco de suplentes neste encontro, mas garante que ajudará sempre da forma que o treinador entender."Nos últimos dois jogos comecei no 11. É uma equipa, o treinador escolhe 11, temos de fazer o nosso trabalho", sublinhou.Diogo Jota teve ainda um golo anulado, por falta de Mané, mas o português não se apercebeu porquê."Não me apercebi de nada, mas o futebol é assim neste momento. Temos de esperar", concluiu.