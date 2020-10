Diretor do City sobre Rúben Dias: «Conseguimos negociar com o Benfica por um valor mais baixo»

Omar Berrrada, diretor do Manchester City, contou ao 'The Athletic' que os citizens há muito seguiam Rúben Dias e que só não tinham avançado antes devido ao elevado valor que o jogador tinha na cláusula de rescisão do seu contrato. Por isso, congratula-se pelo facto de o clube ter conseguido "negociar com o Benfica por um valor significativamente mais baixo".





"O Rúben Dias está na nossa lista há muito tempo. Acompanhámos a sua evolução nas épocas anteriores - e a cláusula de rescisão, que penso que rondava os 88 milhões de euros. Este ano conseguimos negociar com o Benfica por um valor significativamente mais baixo e o facto de eles estarem interessados no Otamendi também ajudou", constatou Berrada."Não penso que tenhamos pago um valor exagerado", explica, quando confrontado com o valor de mercado do internacional português. "Analisámos múltiplos candidatos, centrais de topo da Europa, e ele teve a melhor avaliação de todos se considerarmos a idade, a experiência, o talento e o potencial. Era de longe o nosso alvo número um. Havia outros jogadores com valores de mercado mais elevados."