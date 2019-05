Diretor do Everton correu de fato nas ruas Barcelona para garantir André Gomes e Yerry Mina

O Everton de Marco Silva está a fazer uma boa época na Pemier League e em tese pode agradecer a Dave Harrison. O diretor das operações de futebol do clube fez o possível e o impossível para garantir Yerry Mina e André Gomes junto do Barcelona no último verão. Até a correr, de fato e gravata, pelas ruas da cidade Condal, debaixo de um sol abrasador nos últimos dias de mercado..."Faltavam 48 horas para encerrar o mercado e tínhamos de fechar os negócios em Barcelona. Tínhamos a logística dos testes médicos para tratar, mas o Barcelona ajudou-nos e indicou-os hospitais da sua confiança. Estava quase tudo tratado, exames médicos, papelada, encontros com empresários...", recorda o dirigente ao 'Liverpool Echo'."Mas às tantas houve um advogado que estava a criar algumas dificuldades ao processo e eu tive de correr uma milha [n.d.r. cerca de 1600 metros], no meu fato, debaixo de uns 25 graus, para me encontrar com ele e resolver as coisas. Felizmente tudo acabou por sair bem...", acresentou.